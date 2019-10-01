Ужас! В могилевской квартире заживо сгорели мать с сыном

Как сообщает Следственный комитет, возгорание квартиры в доме по пр-ту Мира в Могилеве произошло ночью 1 октября.





В МЧС позвонил мужчина и сообщил о пожаре в квартире его матери, однако в панике не смог назвать адрес. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарную бригаду.





После ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела двух человек. Установлены личности погибших - это 76-летняя хозяйка квартиры и ее 56-летний сын.





Прибывшей следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение огнем при курении.





Следователям предстоит установить точную причину возгорания, а также причину смерти погибших. Для этого назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.







