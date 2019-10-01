







Инцидент произошел сегодня на территории профессионального колледжа Саво, который находится в торговом центре Hermanni. Администрация учебного заведения подтвердила, что в здании случилось ЧП. Территория торгового центра оцеплена, людей эвакуировали.





Уточняется, что полиция задержала одного человека. Несколько пострадавших были госпитализированы. Какое оружие было задействовано в инциденте, не сообщается. Однако очевидцы рассказали, что злоумышленник использовал длинный нож или меч.







