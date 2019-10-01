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Вооруженное нападение на колледж в Финляндии: один человек погиб, 9 ранены

По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате вооруженного нападения на колледж в Куопио (восточная Финляндия). Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.



Инцидент произошел сегодня на территории профессионального колледжа Саво, который находится в торговом центре Hermanni. Администрация учебного заведения подтвердила, что в здании случилось ЧП. Территория торгового центра оцеплена, людей эвакуировали.

Уточняется, что полиция задержала одного человека. Несколько пострадавших были госпитализированы. Какое оружие было задействовано в инциденте, не сообщается. Однако очевидцы рассказали, что злоумышленник использовал длинный нож или меч.
БЕЛТА
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