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Светлана Алексиевич избрана вице-президентом Международного ПЕН-клуба

Белорусский писатель Светлана Алексиевич избрана одним из пяти вице-президентов Международного ПЕН-клуба. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Татьяна Недбай, руководитель Белорусского ПЕН-центра.


Это решение было принято в Маниле (Филиппины), где проходит 85-й конгресс этой организации.

Международный ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Он был создан в 1921 году.

В 1990 году в состав Международный ПЕН-клуба был принят Белорусский ПЕН-центр.
TUT.by
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