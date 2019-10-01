Светлана Алексиевич избрана вице-президентом Международного ПЕН-клуба
Белорусский писатель Светлана Алексиевич избрана одним из пяти вице-президентов Международного ПЕН-клуба. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Татьяна Недбай, руководитель Белорусского ПЕН-центра.
Это решение было принято в Маниле (Филиппины), где проходит 85-й конгресс этой организации.
Международный ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Он был создан в 1921 году.
В 1990 году в состав Международный ПЕН-клуба был принят Белорусский ПЕН-центр.
15:16 01/10/2019