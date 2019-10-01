Светлана Алексиевич избрана вице-президентом Международного ПЕН-клуба





Это решение было принято в Маниле (Филиппины), где проходит 85-й конгресс этой организации.





Международный ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Он был создан в 1921 году.





В 1990 году в состав Международный ПЕН-клуба был принят Белорусский ПЕН-центр.