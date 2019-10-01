Ау, 30-летние! Государство готово оставить вас без пенсии

Какова ситуация?

По сведениям Белстата, в нашей стране на начало 2019 года проживало 2,09 млн людей, старше 60 лет. Это больше, чем каждый пятый житель Беларуси. За последние десять лет количество людей пожилого возраста увеличилось на 322 тыс. человек, или на 18,2%.





С 2017 года в Беларуси постоянно повышается пенсионный возраст. На сегодняшний день он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 для женщин, а через три года достигнет 63 и 58 лет соответственно.





При этом "заработать" пенсию белорусам все сложнее. Если еще несколько лет назад для этого было достаточно 5 лет официального стажа работы с уплатой взносов в ФСЗН, то с 2022 года потребуется уже как минимум 20 лет такого стажа! - прим. БП





Средний размер назначенных пенсий по возрасту – Br 446,84. При этом минимальная пенсия составляет Br 242,88.





Социальная пенсия тем, кто не имеет необходимого страхового стажа – Br 115,46. Правда, ряд категорий пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные выплаты, увеличивающие их пенсию.





Последний раз пенсии в стране увеличивались 1 августа. До конца этого года планируется выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.





На государство надеяться не стоит

А на какие пенсии смогут рассчитывать белорусы, которым сегодня 30-35 лет? Об этом мы расспросили научную сотрудницу Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Марию Акулову.





По словам собеседницы, исследование, проведенное перед началом повышения пенсионного возраста, показало, что обеспечить устойчивость действующей пенсионной системы без проведения реформ не получится.





Иначе придется снова повышать пенсионный возраст – не менее, чем до 65-67 лет как для мужчин, так и женщин. И это только для того, чтобы обеспечить сегодняшних пенсионеров.





Мария Акулова отметила важность качественного реформирования пенсионной системы. Например, необходимо вносить накопительный элемент. Также требуют реформы системы помощи безработным и женщинам в декрете.





Но «это тяжелый и болезненный процесс», который к тому же требует устойчивого функционирования экономики. Поэтому нужно «уже с лет 30 начинать самостоятельно откладывать определенные деньги» на старость.





«Пусть это будет какое-то добровольное страхование или какие-либо депозиты. Если в сегодняшних условиях рассчитывать, что мне 30 и я до 65 буду работать, то не факт, что будет какое-то гарантированная пенсия со стороны государства», – заявила экономист.





Откладывать 10% дохода

Эксперт полагает, что риска несохранения сбережений, как это было во время распада СССР, теперь нет, так как существенно вырос профессионализм Национального банка. А те, кто не доверяет белорусским банкам, могут обратиться в иностранные.





Можно воспользоваться и услугами международных страховых компаний, которые «показывают себя достаточно успешно на рынках в течение десятков лет».





Вариантом инвестирования Мария Акулова назвала и корпоративные облигации крупного игрока, у которого «вероятность того, что он сдуется или схлопнется, невысокая».





На свою дополнительную пенсию собеседница советует откладывать хотя бы 10% ежемесячного дохода, чтобы постепенно создавать «подушку безопасности».





Мария Акулова не исключает, что примерно через пять лет власти Беларуси могут приступить к конкретным реформам в социальной сфере, «так как откладывать [решение вопроса. — Ред. Belsat.eu] становится все труднее и труднее».





Однако случится ли это на самом деле, вопрос пока открытый. Поэтому не исключен вариант, что нынешние 30-летние могут остаться без пенсии.