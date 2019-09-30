По Польше прошелся ураган: 18 человек ранено, один погиб
Ураганный ветер пронесся над Польшей 30 сентября.
В результате действия природной стихии один человек погиб и 18 получили ранения, сообщает TVN Meteo.
Среди раненых – пятеро спасателей, которые участвовали в уборке упавших деревьев.
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Kuźnica Myślniewska przewrocone drzewo blokuje przejazd, dodatkowo zerwane przewody. #KobylaGóra #Wiatr #Osp #zagrozenieA post shared by KobylaGóraMovie (@kobylagoramovie) on
Всего за прошедшие сутки спасатели получили более 6,6 тыс. вызовов, связанных с последствиями ураганного ветра, сообщил представитель Государственной противопожарной службы Польши Павел Фрачак.
Так, 30 сентября около 16.00 по польскому времени в районе деревни Новы-Нарт в Подкарпатском воеводстве на юге Польши дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате происшествия водитель погиб, два человека госпитализировали с травмами, еще один пассажир не пострадал.
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Warszawa. Вчерашнее последствие урагана.... прямо под балконом свалился огрооооомный сук.... к счасть, никто не пострадал! #варшава#варшавапрага #warszawskapraga #warszawa_love❤️ #wawa #warsawhome #warszawa #warsawphotographer #warsawcity #warszawa_new #wiatr#ветервваршаве#A post shared by Liliana Bonchkovskaja (@bonchkovskaja_liliana) on
По всей Польше повреждены 397 крыш, в том числе 246 – на жилых зданиях. Сильнее всего от ураганного ветра пострадали строения в южных и центральных воеводствах Польши.
Вечером 30 сентября замдиректора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ сообщил в своем Twitter, что сильный ветер вызвал массовые сбои в подаче электроэнергии: около 145 тыс. жителей остались без электричества. Большинство из них – 71 тыс. – в Мазовецком воеводстве.
По данным на 06.00 1 октября, без электричества оставались около 27 тыс. человек.
Польские спасатели продолжают работу над устранением последствий стихии.
Сильный ветер пронесся 30 сентября по многим странам Центральной Европы. Упавшие деревья также стали причиной гибели 14-летней девочки в Словакии и мужчины в Германии.
Напомним, из-за ветра в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.
Источник: b-g.by
14:46 01/10/2019