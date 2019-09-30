По Польше прошелся ураган: 18 человек ранено, один погиб

В результате действия природной стихии один человек погиб и 18 получили ранения, сообщает TVN Meteo.



Среди раненых – пятеро спасателей, которые участвовали в уборке упавших деревьев.





Всего за прошедшие сутки спасатели получили более 6,6 тыс. вызовов, связанных с последствиями ураганного ветра, сообщил представитель Государственной противопожарной службы Польши Павел Фрачак.





Так, 30 сентября около 16.00 по польскому времени в районе деревни Новы-Нарт в Подкарпатском воеводстве на юге Польши дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате происшествия водитель погиб, два человека госпитализировали с травмами, еще один пассажир не пострадал.









По всей Польше повреждены 397 крыш, в том числе 246 – на жилых зданиях. Сильнее всего от ураганного ветра пострадали строения в южных и центральных воеводствах Польши.





Вечером 30 сентября замдиректора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ сообщил в своем Twitter, что сильный ветер вызвал массовые сбои в подаче электроэнергии: около 145 тыс. жителей остались без электричества. Большинство из них – 71 тыс. – в Мазовецком воеводстве.





По данным на 06.00 1 октября, без электричества оставались около 27 тыс. человек.





Польские спасатели продолжают работу над устранением последствий стихии.





Сильный ветер пронесся 30 сентября по многим странам Центральной Европы. Упавшие деревья также стали причиной гибели 14-летней девочки в Словакии и мужчины в Германии.









Напомним, из-за ветра в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.