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В Столине мужчина упал с высоты первого этажа и погиб

Столинский РОСК проводит проверку по факту трагической гибели 38-летнего жителя Столина.

Трагический случай произошёл 29 сентября вечером. Предполагается, что мужчина направлялся к своему знакомому, проживающему в многоэтажном доме. Подъезд дома не был оборудован домофоном и попасть внутрь через входную дверь гость не смог.

Тогда он решил воспользоваться водосточной трубой и подняться на балкон первого этажа. Но потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз. При падении ударился головой об асфальт и получил травму, несовместимую с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

 
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