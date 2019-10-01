В Столине мужчина упал с высоты первого этажа и погиб

Трагический случай произошёл 29 сентября вечером. Предполагается, что мужчина направлялся к своему знакомому, проживающему в многоэтажном доме. Подъезд дома не был оборудован домофоном и попасть внутрь через входную дверь гость не смог.





Тогда он решил воспользоваться водосточной трубой и подняться на балкон первого этажа. Но потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз. При падении ударился головой об асфальт и получил травму, несовместимую с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.



