В ДТП пострадали прокурор Столинского района и его дочь

Как стало известно Медиа-Полесью , ДТП случилось в минувшую субботу в Столине на автостоянке у торгового объекта по улице Советской, расположенного напротив здания суда Столинского района. Мужчина с дочерью вышли из магазина и загружали покупки в багажник своего автомобиля. И в этот самый момент в них врезалась проезжавшая мимо машина. Произошло это около полудня. Отец и дочь-школьница получили телесные повреждения и помещены в больницу.









Водитель, совершивший ДТП, был трезв. Как рассказал Медиа-Полесью официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ. «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследованием уголовного дела занимается управление Следственного комитета по Брестской области.



