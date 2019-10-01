1 октября в 08-13 спасателям поступило сообщение о сходе с рельсов маневрового тепловоза на станции Могилев-1.









Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что в 06-50 на одном из стрелочных переводов при транспортировке четырех пустых пассажирских вагонов произошел сход маневрового тепловоза.





В 07-35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд, дислоцирующийся на этой же станции, для устранения последствий.





Сейчас движение поездов восстановлено. Пострадавших нет.





Задержка пассажирского поезда направления «Могилев – Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.





Напомним, это уже не первое такое ЧП на Белорусской железной дороге в последнее время. Ранее уже дважды сходили с рельсов грузовые составы.



