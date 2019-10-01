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Снова авария на БЖД: тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве

К счастью, вагоны были пустыми, поэтому никто не пострадал.

1 октября в 08-13 спасателям поступило сообщение о сходе с рельсов маневрового тепловоза на станции Могилев-1.


Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что в 06-50 на одном из стрелочных переводов при транспортировке четырех пустых пассажирских вагонов произошел сход маневрового тепловоза. 

В 07-35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд, дислоцирующийся на этой же станции, для устранения последствий.

Сейчас движение поездов восстановлено. Пострадавших нет. 

Задержка пассажирского поезда направления «Могилев – Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, это уже не первое такое ЧП на Белорусской железной дороге в последнее время. Ранее уже дважды сходили с рельсов грузовые составы.
"Белорусский партизан"
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