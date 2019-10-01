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Полковника милиции зарезали прямо у входа в здание СК в центре Москвы

Срочная операция не спасла следователя Владислава Капустина, в спину которого на проходной здания Следственного комитета в Москве (Россия) неизвестный воткнул нож.

В НИИ Склифосовского провели срочную операцию, СМИ сообщали, что нож задел аорту. 42-летний Капустин умер в реанимации. 

В СМИ называется фамилия нападавшего — 39-летний Сергей Григорьев якобы приехал в Москву из Петербурга. 

По предварительной информации, он психически болен. Прямой связи с Капустиным пока не найдено, известно лишь, что Григорьев регулярно жаловался на действия сотрудников правоохранительных органов. 


Нож в спину Капустина Григорьев воткнул около половины первого днем 1 октября. Следователь смог дойти до проходной, после чего потерял сознание, пишет fontanka.ru
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