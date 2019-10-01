Авария года! Tesla и "Жигули" не разминулись в Минске
Во вторник, 1 октября, на перекрестке ул. Бельского и Одоевского столкнулись автомобили Tesla и «Жигули»
Авария произошла утром. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Отмечается, что у электрокара повреждена передняя правая часть. «Жигули» же получили удар в область задней правой двери.
"Это напоминает какой-то бородатый анекдот, хотя участникам, конечно, не до смеха", — прокомментировал аварию собщивший о ней Telegram-канал.
Эксперты утверждают, что с «Жигулем» столкнулась Tesla Model S до рестайлинга. Предположительная стоимость такого авто — 50 тыс. долларов.
Источник: minsknews.by
12:44 01/10/2019