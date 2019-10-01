Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Авария года! Tesla и "Жигули" не разминулись в Минске

Во вторник, 1 октября, на перекрестке ул. Бельского и Одоевского столкнулись автомобили Tesla и «Жигули»

Авария произошла утром. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что у электрокара повреждена передняя правая часть. «Жигули» же получили удар в область задней правой двери.

"Это напоминает какой-то бородатый анекдот, хотя участникам, конечно, не до смеха", — прокомментировал аварию собщивший о ней Telegram-канал.


Эксперты утверждают, что с «Жигулем» столкнулась Tesla Model S до рестайлинга. Предположительная стоимость такого авто — 50 тыс. долларов.
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru