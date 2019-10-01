Белорусские реалии: люди крадут, потому что им нечего есть

За первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Шарковщинском районе количество зарегистрированных преступлений выросло с 65 до 75, т.е на 15%. При этом в общественных местах было совершено в 2,6 раза больше преступлений чем за первые шесть месяцев 2018 года (16 против 6), а рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 80% (с 10 до 18).





При этом в Шарковщинском районе выросло количество людей, состоящих на наркологическом учете: если на 1 января 2018 года таких было 428 человек, то через год стало уже 453 человека. В 2017 году в районе реализовывалось 3,65 литра алкогольных напитков на человека, а в 2018 году этот показатель вырос до 3,85 литра на человека.









Наибольшее негативное воздействие на состояние криминогенной обстановки в Шарковщинском районе оказал рост краж личного имущества граждан, считает прокурор Шарковщинского района Андрей Ветюгов, таких преступлений за полгода зарегистрировано на 5 больше, чем в прошлом году. Также с 1 до 3 увеличилось количество угонов автотранспорта.





В большинстве случаев эти преступления совершались по причине отсутствия денежных средств, необходимых для приобретения продуктов питания, в том числе по причине низкой заработной платы осужденных, а также наличия задолженности по выплате заработной платы, сообщает прокурор района в газете «Кліч Радзімы».







