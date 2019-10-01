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Имейте ввиду: в субботу вечером не будет работать станция метро "Пятроўшчына"

Поздно вечером в субботу не будет работать станция метро «Пятроўшчына», сообщает «Столичный транспорт и связь».

Кажется, это из-за того, что на платформе будут готовить ночной концерт. Он пройдет тут же с 2 до 3:30 ночи. Но как доехать домой в 23:00? 

С 23:00 и до окончания работы наземного транспорта троллейбусы №32 и автобусы №75 и №90 пойдут по измененным трассам, через станцию метро «Мiхалова».


А что за концерт?

С 5 на 6 октября в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета на платформе станции метро «Пятроўшчына» пройдет концерт «Ночь классики в метро! Модная версия». 

В этом году будет выступать международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Плюс на подиум, который специально построят прямо на перроне, выйдут лучшие модели и «Мисс Беларусь».
Источник: citydog.by
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