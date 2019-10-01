По информации Управления внутренних дел Гомельского облисполкома 22-летний водитель, с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Рено Логан».





Двигаясь в направлении деревни Прибор, на закруглении дороги не правильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. Затем автомобиль загорелся.





- Это было уже ночью, мы как раз со своей свадьбы возвращались, - рассказывает Ирина. – Я даже задремала в такси и не поняла сначала, что мы еще до дома не доехали. Нас остановил парень, который просил помощи. Потом мы увидели горящую машину, которая врезалась в дерево. В ней за рулем сидел человек.





- Конечно, это страшное зрелище, - рассказывает Александр, муж Ирины. – Машина горит, а водитель самостоятельно выбраться не может. Он травмирован. Я попытался открыть дверь, но она от удара заклинила. Позже, даже сам не знаю как, у меня получилось не то, чтобы открыть, а просто вырвать дверь. Действовал даже не раздумывая, ведь машина могла и взорваться. Пока я вытаскивал пострадавшего, моя жена уже вызвала МЧС и скорую помощь.









- Я находилась в шоке, еще такого никогда не видела, - добавляет Ирина. - Это действительно страшно. Но в тот момент желание помочь человеку пересиливало страх. Я думаю, что так должен был поступить каждый, не проехать мимо, а помочь. Из военной части, которая находилась рядом, приехала пожарная машина, а потом и скорая помощь. Только после этого мы с мужем отправились домой.





По информации Управления внутренних дел Гомельского облисполкома, в результате происшествия водитель и 16-летний парень, ехавший с ним в качестве пассажира, получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения «Гомельская областная клиническая больница».Текст взят с сайта