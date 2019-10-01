Около 21 часа в понедельник, 30 сентября, на 99-м трассы Р23 (рядом с деревней Василинки) произошло ДТП.





«Водитель Seat Inca ехал со стороны Минска в направлении Слуцка, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пострадал пассажир данного автомобиля: его госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы. Водитель же получил незначительные телесные повреждения», — рассказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.





В последующем на месте происшествия остановился попутный автомобиль (также Seat). Мужчина ехал в сторону Слуцка и припарковался на обочине, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в аварии.









«В процессе оказания помощи на него был совершён наезд движущейся со стороны Минска Honda CR-V. В результате аварии водитель Seat был госпитализирован в реанимацию», — пояснили в ГАИ.





Также отмечается, что водитель Seat в момент наезда не был обозначен фликером и как участник дорожного движения являлся пешеходом.





Все участники происшествия — случчане. По предварительным данным, они были трезвые.



