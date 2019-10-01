ДТП под Слуцком: остановился оказать первую помощь и сам оказался в реанимации
Случчанин остановился на трассе, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, и сам оказался в реанимации. Его сбил автомобиль.
Около 21 часа в понедельник, 30 сентября, на 99-м трассы Р23 (рядом с деревней Василинки) произошло ДТП.
«Водитель Seat Inca ехал со стороны Минска в направлении Слуцка, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пострадал пассажир данного автомобиля: его госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы. Водитель же получил незначительные телесные повреждения», — рассказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.
В последующем на месте происшествия остановился попутный автомобиль (также Seat). Мужчина ехал в сторону Слуцка и припарковался на обочине, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в аварии.
«В процессе оказания помощи на него был совершён наезд движущейся со стороны Минска Honda CR-V. В результате аварии водитель Seat был госпитализирован в реанимацию», — пояснили в ГАИ.
Также отмечается, что водитель Seat в момент наезда не был обозначен фликером и как участник дорожного движения являлся пешеходом.
Все участники происшествия — случчане. По предварительным данным, они были трезвые.
10:58 01/10/2019