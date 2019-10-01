Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ДТП под Слуцком: остановился оказать первую помощь и сам оказался в реанимации

Случчанин остановился на трассе, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, и сам оказался в реанимации. Его сбил автомобиль.

Около 21 часа в понедельник, 30 сентября, на 99-м трассы Р23 (рядом с деревней Василинки) произошло ДТП.

«Водитель Seat Inca ехал со стороны Минска в направлении Слуцка, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пострадал пассажир данного автомобиля: его госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы. Водитель же получил незначительные телесные повреждения», — рассказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

В последующем на месте происшествия остановился попутный автомобиль (также Seat). Мужчина ехал в сторону Слуцка и припарковался на обочине, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в аварии.


«В процессе оказания помощи на него был совершён наезд движущейся со стороны Минска Honda CR-V. В результате аварии водитель Seat был госпитализирован в реанимацию», — пояснили в ГАИ.

Также отмечается, что водитель Seat в момент наезда не был обозначен фликером и как участник дорожного движения являлся пешеходом.

Все участники происшествия — случчане. По предварительным данным, они были трезвые.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru