Оказывается, девушку спас тракторист Сергей Качановский из деревни Бусьни. Об этом "Свабодзе" рассказал еще один тракторист Алексей. Он ехал на работу и встретил автомобиль, на котором парень пытался похитить девушку.





- Он начал меня останавливать, я остановился, - говорит свидетель. - Он спросил, где здесь ближайшее озеро. Я на него посмотрел, как будто одет не на рыбалку, и спросил: "А зачем?" Он сказал, что отдыхать. И побежал обратно к автомобилю. Сзади ехал уже мой напарник, который увидел, что из багажника вылезла девушка, остановился. Я же этого не увидел. Тот водитель начал эту девушку бить, что ли, и уже мой напарник ее забрал и посадил в трактор, - рассказал тракторист Алексей.





- Выходит, ваш напарник спас эту девушку?





- Ну да.





30 сентября во дворе жилого дома на улице Московской в ​​Бресте молодой человек запихнул девушку в багажник автомобиля Volkswagen Jetta темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.









Позже в милицию позвонила девушка и сказала, что она в багажнике автомобиля, которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль, она не знает, но сообщила сведения о водителе.





На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов ввели специальный план "Перехват".





В деревне Бусьни Жабинковского района милиционеры нашли автомобиль, а позже 29-летнего парня, жителя Кобринского района, и 21-летнюю девушку из Бреста, работницу одной из банковских учреждений. Девушка рассказала, что молодой человек вытащил ее из багажника за остановочный пункт автотранспорта и несколько раз ударил битой по голове.





Парня задержали. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.



