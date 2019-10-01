Отелло доморощенный: девушку, которую затолкал в багажник ее бывший парень, спас тракторист
Похищение девушки с перевозкой ее в багажнике машины, пожалуй, сегодня тема дня в Беларуси. История продолжает обрастать новыми подробностями. Из официального сообщения МВД было непонятно, как девушке удалось выбраться из багажника. Историей спасения делится "Радыё Свабода".
Оказывается, девушку спас тракторист Сергей Качановский из деревни Бусьни. Об этом "Свабодзе" рассказал еще один тракторист Алексей. Он ехал на работу и встретил автомобиль, на котором парень пытался похитить девушку.
- Он начал меня останавливать, я остановился, - говорит свидетель. - Он спросил, где здесь ближайшее озеро. Я на него посмотрел, как будто одет не на рыбалку, и спросил: "А зачем?" Он сказал, что отдыхать. И побежал обратно к автомобилю. Сзади ехал уже мой напарник, который увидел, что из багажника вылезла девушка, остановился. Я же этого не увидел. Тот водитель начал эту девушку бить, что ли, и уже мой напарник ее забрал и посадил в трактор, - рассказал тракторист Алексей.
- Выходит, ваш напарник спас эту девушку?
- Ну да.
30 сентября во дворе жилого дома на улице Московской в Бресте молодой человек запихнул девушку в багажник автомобиля Volkswagen Jetta темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.
Позже в милицию позвонила девушка и сказала, что она в багажнике автомобиля, которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль, она не знает, но сообщила сведения о водителе.
На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов ввели специальный план "Перехват".
В деревне Бусьни Жабинковского района милиционеры нашли автомобиль, а позже 29-летнего парня, жителя Кобринского района, и 21-летнюю девушку из Бреста, работницу одной из банковских учреждений. Девушка рассказала, что молодой человек вытащил ее из багажника за остановочный пункт автотранспорта и несколько раз ударил битой по голове.
Парня задержали. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.
10:53 01/10/2019