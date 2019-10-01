В Москве гастарбайтер из Гомеля изнасиловал женщину и её семилетнего сына

В Москве женщина сообщила полиции, что её семилетнего сына и её саму изнасиловал рабочий из Беларуси. Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.