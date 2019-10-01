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В Москве гастарбайтер из Гомеля изнасиловал женщину и её семилетнего сына

В Москве женщина сообщила полиции, что её семилетнего сына и её саму изнасиловал рабочий из Беларуси. Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Мещанском районе столицы. Мужчина делал ремонт дома у 48-летней москвички и временно проживал в её квартире.

Как сообщили оперативники, с письменным заявлением женщина не обращалась.

Личность насильника установили, им оказался 48-летний уроженец Гомеля. Официально мужчина нигде не работает.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
РИА Новости
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