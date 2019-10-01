Могилевский подросток выиграл наркотики в виртуальной лотерее и получил 2 года за хранение
К сообщает Sb.by, 16-летний подросток из Могилева, учащийся городского лицея, был задержан правоохранителями во время одного из рейдов. При себе у парня были две таблетки сильного психотропного вещества.
Как рассказал школьник, наркотики он выиграл в компьютерной лотерее, участие в которой он смог принять, зайдя по одной из ссылок, которые встречаются на стенах города. Уже многие знают, что подобные странные ссылки связаны с торговлей наркотическими веществами.
Выигранный психотроп лицеист забрал в одной из закладок в городе, координаты которой он получил, пройдя все проверки его «выигрыша». По мнению правоохранителей, подобная «лотерея» — это новый способ вовлечения молодежи в наркозависимость.
Юноша рассказал следователям всю схему получения наркотического выигрыша и всячески сотрудничал со следствием. Стоит отметить, что подросток никогда раньше не попадал в поле зрение милиции и везде характеризуется как крайне положительный и воспитанный молодой человек из хорошей семьи.
Учитывая подобное положение дел, суд вынем юноше приговор — 2 года ограничения свободы. А по амнистии этот срок сократили на те же 2 года. В результате чего, лицеист получил только судимость, но не срок.
10:36 01/10/2019