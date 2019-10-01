



Финал отбора прошел 20 сентября. Победителем его стала Елизавета Мисникова — она представит нашу страну на конкурсе в польском Гливице с песней «Пепельный». Однако многие пользователи соцсетей ожидали победы другой участницы — Марии Ермаковой с песней «Ветра» (у нее был и беларусскоязычная версия). Именно Мария стала лидером зрительского голосования в финале, однако жюри поставило ее лишь на пятое место.





Поэтому, как это часто бывает в Беларуси после отбора на «Евровидение», будь то детский или взрослый конкурс, в соцсетях начались бурные споры. Не последнюю роль в них сыграл пост Павла Белоуса, размещенный 22 сентября (на данный момент он уже удален).





Известный активист написал, что, по информации из «точных источников», два члена жюри, Алейников и телеведущий Евгений Перлин, поставили «скорее всего целенаправленно» Марии Ермаковой по одному баллу, из-за чего она получила на голосовании жюри второе место и не победила в отборе. Он также высказал предположения о том, что Перлин и Алейников сделали это из личной неприязни и чувства мести к продюсеру девочки.





Спустя два дня Белтелерадиокомпания опубликовала баллы голосования жюри, что позволило убедиться: оценка «1» у Ермаковой была лишь одна (от Перлина), тем не менее она заняла у жюри в итоге не второе, а пятое место. После этого Павел Белоус на своей странице извинился перед Максимом Алейниковым, который на самом деле поставил девочке «7».





Накануне Павел Белоус еще раз публично извинился перед продюсером в Facebook и рассказал подробности истории. Оказалось, Алейников собирался подавать на него в суд, но мужчины встретились и смогли уладить конфликт в досудебном порядке. Павел сказал, что опубликованная им ранее информация «оказалась фейком». В доказательство этого Алейников предоставил ему протокол своего голосования в жюри конкурса.









«Я выбачаюся і прызнаю, што апублікаваная мною інфармацыя пра яго ў ранейшым пасце ў фэйсбуку непраўдзівая і не мае дакументальнага падцверджання, а базуецца толькі на каментары Сяргея Андрыянава, які з’яўляецца піяр-мэнэджэрам Марыі Ермаковай», — написал Белоус.





С Алейниковым они договорились о том, что Белоус возместит ему затраты на услуги адвоката и нотариуса, а также подарит «бутылку хорошего коньяка».





«Ну і мне ўрок, што не трэба лезьці не ў свае справы ды разборкі», — резюмировал общественный деятель.