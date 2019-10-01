Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

БелАЭС посвящается: "Островецкие учения" начинаются в Литве

Во вторник в Литве начинаются четырёхдневные учения по гражданской защите, предназначенные для того, чтобы научиться, как реагировать на возможный инцидент на Островецкой АЭС в Беларуси.

В ходе учений будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой электростанции, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды. 

Эти учения будут включать тренинги по эвакуации жителей Юго-Восточной Литвы и тестирование системы оповещения людей. 

Во вторник будет проверена общенациональная система оповещения - прозвучат сирены, жители получат сообщения, а информация будет транслироваться по Национальному радио и телевидению (LRT). 

Комиссия по экстремальным ситуациям встретится во второй половине дня во вторник для утверждения плана учений и руководителя операцией. 

В среду будет имитироваться эвакуация жителей - по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швенчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария. 

Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район. В ходе учений будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым будут раздавать таблетки йода. 

Воздушная радиологическая разведка запланирована на четверг, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается наземная разведка. 


Планируется, что подведение итогов учений в Министерстве внутренних дел состоится в пятницу. 

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов - всего из 24 учреждений. Приедут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши. 

Напомним, правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь такую ​​критику отвергает.
Источник: delfi.lt
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru