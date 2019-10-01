БелАЭС посвящается: "Островецкие учения" начинаются в Литве

В ходе учений будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой электростанции, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды.





Эти учения будут включать тренинги по эвакуации жителей Юго-Восточной Литвы и тестирование системы оповещения людей.





Во вторник будет проверена общенациональная система оповещения - прозвучат сирены, жители получат сообщения, а информация будет транслироваться по Национальному радио и телевидению (LRT).





Комиссия по экстремальным ситуациям встретится во второй половине дня во вторник для утверждения плана учений и руководителя операцией.





В среду будет имитироваться эвакуация жителей - по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швенчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария.





Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район. В ходе учений будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым будут раздавать таблетки йода.





Воздушная радиологическая разведка запланирована на четверг, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается наземная разведка.









Планируется, что подведение итогов учений в Министерстве внутренних дел состоится в пятницу.





В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов - всего из 24 учреждений. Приедут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.





Напомним, правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь такую ​​критику отвергает.