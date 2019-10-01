Об этом свидетельствует статистика ВОЗ.





Как сообщает Thinktanks.by , согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.





Второе место в данном непочётном рейтинге заняла Литва с 47,5 самоубийц на 100 000 человек.





Третье — Гайана с 46,6 суицидников на 100 000 жителей.





За ними идут Казахстан 40,1 самоубийц на 100 000 граждан и Беларусь с 39,3 добровольно расставшихся с жизнью мужчин на 100 000.



