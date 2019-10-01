Беларусь оказалась на пятом месте в мире по самоубийствам среди мужчин
Беларусь заняла пятое место в мире по самоубийствам среди мужчин. На первом - Россия.
Об этом свидетельствует статистика ВОЗ.
Как сообщает Thinktanks.by, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.
Второе место в данном непочётном рейтинге заняла Литва с 47,5 самоубийц на 100 000 человек.
Третье — Гайана с 46,6 суицидников на 100 000 жителей.
За ними идут Казахстан 40,1 самоубийц на 100 000 граждан и Беларусь с 39,3 добровольно расставшихся с жизнью мужчин на 100 000.
10:23 01/10/2019