Беларусь в ожидании первого снега





Погода в республике наблюдается неустойчивая: еще недавно температура воздуха каждую ночь опускалась ниже нуля, а теперь держится на 1-4°С выше климатической нормы.





По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни с Западной Европы переместится очередная система фронтов, юго-восток страны окажется под влиянием теплых воздушных масс южного происхождения. В среду, 2 октября, будет облачно, временами дожди (местами сильные) с ветром порывами до 20 метров в секунду. Ночью будет +7..+13°С, а днем потеплеет до +12..+19°С, на юго-востоке - даже до +23°С.





В четверг, 3 октября, будет чуть прохладнее - на погоду в Беларуси повлияют малоподвижные атмосферные фронты. Будет также дождливо, но уже не ветрено. Ночная температура будет аналогичной, а после обеда воздух прогреется в среднем до +8..+15°С, на юго-востоке - до +20°С.









В пятницу, 4 октября, дожди пройдут почти по всей республике, но кратковременные. Ночью будет всего +2..+8°С, днем – максимум до +7..+14°С.





Заморозки вернутся уже в выходные. Так, в субботу, 5 октября, воздух охладится до 0..-2°С, ожидается туман и кратковременные дожди в некоторых районах. В среднем в ночные часы температура будет находиться в пределах +1..+8°С, днем потеплеет до +6..+12°С.





Уже в воскресенье может пойти первый снег: по данным Белгидромета, он ожидается на северо-востоке страны ночью и утром 6 октября, где-то вновь пройдут дожди. Ночью будет +1..+6°С, местами заморозки до 0..-3°С, днем – до +5..+11°С.





По данным сервиса долгосрочных прогнозов погоды, в целом октябрь в Беларуси не будет холодным: согласно информации на сегодня, даже во второй половине месяца дневная температура в Минске редко будет опускаться ниже +10°С.



