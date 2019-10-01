БелЖД запустит приложение для продажи билетов на поезда

Как отметил со ссылкой на заместитель главного инженера БЖД Геннадий Глевицкий, в числе новых технологических решений БЖД - оформление в разделе "Услуги пассажирам" электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами (к ним относятся региональные линии экономкласса, городские линии). Это даст возможность пассажирам через интернет оформлять проезд во всех видах сообщений, в том числе при проезде с пересадками, сообщает БЕЛТА.





Специалисты БЖД уже разработали мобильное приложение для продажи электронных билетов на поезда как с нумерованными, так и ненумерованными местами. С 1 октября начинается опытная эксплуатация приложения в закрытой группе пользователей.





"Некоторую фокус-группу мы уже собрали сами, но присоединиться к ней могут все желающие - для этого нужно прийти на наш стенд на выставке "Транспорт и логистика - 2019" и оставить заявку, - рассказал Геннадий Глевицкий. - До конца года мы это приложение уже полностью запустим".





В тестовом режиме приложение будет работать на базе Android. Потом появится версия для iOS.



