Нужны ли Беларуси трудовые мигранты?

Будут условия – мигранты сами к нам приедут, пишет "Ежедневник"





Судя по данным официальной статистики, в последнее время белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. Так, в 2014 году выехало на заработки на основе подписанных договоров 5441 человек. В 2018 году уже в два раза больше – 11093. За первое полугодие текущего года – 5123 человека.





— Здесь будет неправильно говорить о тенденции: да есть рост выезжающих по договорам исходя из данных официальной статистики, – отметила в беседе с «Ежедневником» заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси Анастасия Боброва. – Но стало ли их действительно больше? Да, у каждого есть знакомые, которые уехали на заработки за границу, но о массовом потоке выезжающих трудовых мигрантов говорить вряд ли стоит.





— Когда мы говорим о трудовой миграции, то здесь вообще не все однозначно, – добавила эксперт. – Возможно, надо вести речь о том, что не столько выросла трудовая миграция, сколько то, что люди просто стали выезжать через контракты. И это с одной стороны хорошо, потому что мы видим уже какие-то реальные цифры, а с другой стороны, все равно есть значительный процент тех, кто устраивается на работу сам, и как отследить их число, непонятно.





С России на Польшу





Статистические данные говорят, что белорусские трудовые мигранты переориентировались с России на Польшу. В 2015 году в Польшу выехало только 150 человек, в 2016 году уже 932, в 2017 году – 2978 человек и в 2018 году – 3181.





Не противоречит этим данным и информация Министерства труда и социальной политики Польши. В 2015 году белорусам было выдано 1893 разрешения на работу, в 2016 году – 4870, а в первой половине 2017 года этот показатель уже увеличился до 4456 человек.





В одном из экономических обзоров BEROC говорится, что учитывая главный фактор миграции, наличие оплачиваемой работы в высоких размерах, рост числа трудовых мигрантов из Беларуси в европейские страны-соседи прежде всего был обусловлен стагнацией экономики в России.









Как привлекают мигрантов





Сегодня многие страны активно привлекают трудовых мигрантов. Так они пытаются решить проблемы со старением населения в своей стране и нехватки трудовых ресурсов.





Упростила трудоустройство для иностранных граждан Польша, в Литве (страна анимает второе место среди европейских стран, куда наши соотечественники едут на работу) также существуют специальные программы для трудовых мигрантов.





Анастасия Боброва пояснила, что в европейских странах, в том числе и Литве, действует уже несколько лет «синяя карта» (EU Blue Card), которая предлагает более упрощенный подход для привлечения высококвалифицированных работников.





— Если человек получает эту карту, то ему обеспечен не только стабильный доход, но и очень большой пакет услуг, – пояснила она.





Предусмотрено трудоустройство по упрощенной схеме в Литве и для некоторых рабочих специальностей, заметила демограф. Это, в свою очередь, влияет на привлекательность страны с точки зрения привлечения туда трудовых мигрантов, в том числе и наших граждан.





Так ли нужны Беларуси мигранты?





В последние годы количество трудовых мигрантов в Беларуси сокращалось: в 2015 году к нам приехали на работу 31 768 человек из других стран, в 2016 году – 20792 человек, в 2017 – 31768, а в 2018 году – только 16172 человек.





Беларусь также работает над тем, как вернуть уехавших белорусов обратно в страну и как привлечь мигрантов, заметила эксперт.





— Для иностранцев немаловажное значение имеет заработок и условия труда, – рассказала Анастасия Боброва. – К примеру, когда он приезжает в Беларусь и работает по контракту своей компании, это одно, а если иностранец приедет сюда работать самостоятельно, то кто будет считать его стаж, если он вернется обратно. Или какая у него будет потом пенсия – а для любого иностранного гражданина это все важно. А по этим всем вопросам у нас провалы.





Как считает демограф, Беларусь, возможно, и привлекательна своими условиями труда, но только для определенной категории мигрантов.





— Поскольку куда ни коснись – все упирается в социально-экономические условия, – отметила Анастасия Боброва.





На ее взгляд, вообще вряд ли стоит кого-то к нам привлекать:





— Если у нас будут хорошие условия – они сами приедут. Над этим надо работать, а не над тем, чтобы кого-то привлекать.





— И в целом, для чего мы должны привлекать мигрантов? – задается вопросом эксперт. – Разве у нас есть какие-то дефицитные профессии, которые мы не можем освоить сами. Решить демографические проблемы при помощи трудовых мигрантов, я думаю, также не получится. Потому как они здесь вряд ли останутся, скорее всего, поработают и уедут.





Кроме того, резюмирует эксперт: если Беларусь будет заниматься этим масштабно, то потребуются огромные средства на политику интеграции и адаптации.