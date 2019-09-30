Их БелЖД закупила в Польше, пишет tut.by





Фото: БелЖД





— Сейчас мы закупаем поезда составностью шесть вагонов, — рассказывает Александр Захаревич, начальник пассажирской службы БелЖД. — Задача — чтобы все дневные поезда, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги, перевести на комфортабельный моторвагонный подвижной состав.





Новые дизель-поезда будут работать на неэлектрифицированных участках. Это Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев.





Три поезда, которые уже поступили, сейчас проходят сертификационные испытания. И в декабре начнут курсировать между Минском и Витебском. Остальные станут на рельсы в следующем году.





— Время в пути на новых поездах уменьшится?





— График мы пока не прорабатывали. Думаю, получасовую выгоду мы будем иметь, — рассуждает Александр Захаревич. — Но как пример могу привести то, что мы уже реализовали. Предположим, проект с новым подвижным составом Минск — Гомель. Время поезда в пути составляло 2 часа 59 минут. Даже автомобилисты не смогли с нами сравниться. Сегодня он идет уже 2 часа 44 минуты.



