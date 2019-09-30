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Халявы много не бывает: россияне попытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля и попались

Российские постояльцы попытались вывезти в багаже еду из турецкой гостиницы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле в районе Манавгат. Перед выселением служащие гостиницы попросили туристов открыть чемоданы и внутри обнаружили упакованные блюда, которые предлагались в ресторане на завтрак. Помимо них в сумках россиян лежали фрукты и бутылки воды.

«Гости нашего отеля могут есть и пить, сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», — выразил недоумение администратор. Он счел произошедшее недоразумением и предположил, что туристы неверно трактуют значение системы «все включено».


В июле персонал балийского отеля в Сукавати отобрал у туристов вещи, украденные ими на вилле, где они отдыхали. Отдыхающие похитили полотенца, вешалки для одежды, корзинку для салфеток, диспенсер для мыла и фен. Сотрудник гостиницы вызвал полицию. Туристов заставили открыть чемоданы, извлекли из них украденные предметы и записали это на видео.
lenta.ru
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