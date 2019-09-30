Трагедия произошла еще летом 2013-го на берегу озера в присутствии других людей. Поначалу ничто не указывало на криминал, молчали и очевидцы. Но спустя время под грузом ответственности они рассказали: мужчина тогда избил жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Минской области.





Фото: пресс-служба Следственного комитета





О том, что к гибели женщины причастен супруг, следователи публично заявили год назад. Перед этим много лет считалось, что женщина погибла в результате несчастного случая.









В июне 2013-го в скорую поступил звонок, что на озере у деревни Гривень (Копыльский район) 32-летняя женщина получила травму. Медики пытались ее спасти, но безуспешно. Муж пояснил: жена поскользнулась, упала в воду и так покалечила себя. Свидетели, отдыхавшие с парой, подтвердили слова мужчины, а каких-либо улик против него тогда у следствия и не было. Позже ключевые свидетели уехали из страны, и расследование прекратили.





«Спустя время некоторые свидетели под грузом ответственности и осознания, что виновное лицо избежало ответственности, признались, что видели и слышали, как мужчина наносил удары жене», — рассказывают в прокуратуре Минской области.





Как говорили ранее следователи, в тот вечер супруги поругались на почве ревности. Мужчина ударил жену руками по голове (не менее 7 раз, согласно обвинению), а когда осознал, что дело плохо, вытащил ее из воды и пытался привести в чувство. Очевидцы сцены вызывали скорую, их же фигурант уговорил не упоминать о ссоре и ударах.





В итоге 33-летнего мужчину судили за избиение жены, повлекшее по неосторожности ее смерть. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.









Фигурант свою вину не признал и настаивал, что травмы жена получила, когда они вместе падали и ударились головами. Но Минский областной суд признал его виновным, и даже после обжалования приговора (адвокат просил оправдания) Верховный суд оставил решение без изменений.





О мерах в отношении свидетелей ничего не сообщается. Но ранее следователи говорили, что по ним проводится проверка.



