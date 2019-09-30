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Сбежавших из больницы в Новополоцке подростков нашли

Двое несовершеннолетних сбежали из больницы в Новополоцке 26 сентября, сегодня нашли второго подростка, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Фото из архива

Одного из подростков сотрудники милиции нашли 27 сентября. Его обнаружили в новополоцком парке. О другом сбежавшем стало известно, что он уехал в Россию. Сегодня утром выяснилось, где он находится. Оказалось, что 27 сентября он уехал на попутке к своей тете в Себежский район. В воскресенье подросток вернулся в Новополоцк, где находился дома с матерью и сестрой.


По предварительным данным, противоправных действий в отношении молодых людей совершено не было. Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. С несовершеннолетними проведена профилактическая работа.
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