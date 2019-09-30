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Фермер предлагал знакомым взять на себя кредиты, а после полученные деньги проигрывал в казино. Общая сумма ущерба составила более Br260 тыс., расследование уголовного дела завершено, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Стородорожского района. Он обвиняется в покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 209 УК). По данным следствия, мужчина использовал доверительные отношения и под предлогом развития крестьянско-фермерского хозяйства, главой которого являлся, убеждал людей оформлять на себя кредиты.





Для получения максимально возможных кредитов мужчина оформлял людям фиктивные документы - справки о трудовой занятости и о размерах их зарплаты. После они заключали кредитные договоры, а полученные деньги передавали фермеру. Таким образом с февраля 2017-го по июль 2019 года жертвами мошенничества стали 19 граждан. Общая сумма ущерба составила более Br260 тыс.









Мужчина ранее не судим. "Следователи установили, что он был постоянным клиентом игорных заведений. За вышеуказанный период посетил их более 300 раз, где и использовал деньги потерпевших, - рассказала Татьяна Белоног. - Обвиняемый дал признательные показания. Следственные и иные процессуальные действия завершены. Мужчина находится под стражей".





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. "Кроме того, следователи внесли представления руководителям банков. В них изложены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, а также предложено внести соответствующие изменения - для получения банком объективной информации о кредитоспособности клиентов", - отметила Татьяна Белоног.



