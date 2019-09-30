За убийство таксиста в Калинковичах суд вынес приговор

Парня в таксистской среде уже знали, как любителя не платить за поездку. На это парню и указал водитель. Произошла перепалка, но после вроде бы успокоившийся молодой человек попросил таксиста отвезти его домой, где он якобы планировал взять у матери денег, чтобы рассчитаться за поездку, однако вместо этого захватил из кухни нож, пишет mazyr.by









Затем молодой человек попросил таксиста отвезти его в деревню Гулевичи.





По дороге подозреваемый и напал на водителя. Всего, по данным следствия, молодой человек нанес жертве не менее 46 ударов. От полученных травм мужчина умер на месте. Пассажир выбросил его тело из автомобиля, сам пересел за руль и отправился в ресторан, там на деньги убитого таксиста поел, выпил и поехал домой. По пути решил спрятать чужое авто в лесу, однако застрял в снегу и, чтобы скрыть улики, поджег машину.





В ходе рассмотрения дела было доказано, что убийство было совершено с особой жестокостью, сопряжено с разбоем из корыстных побуждений.





Обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого, не усмотрено, отягчающее – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.





Виновный по совокупности статей приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Удовлетворены иск о причинении морального вреда — на сумму 30 тыс. рублей каждый, а также иски о причинении материального вреда на сумму 9082,55 и 917,45 рублей.





Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в надлежащем порядке.



