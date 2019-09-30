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Не поверите! В Минске женщина чуть не погибла, увязнув в болоте

Застрявшую в болоте женщину увидел в бинокль минчанин. Это ее и спасло.

30 сентября 2019 года в 13-58 спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что в болотистой местности человек просит о помощи. 

Примерный ориентир – улица Оловникова, 14 (напротив) в сторону акватории реки Свислочь. Мужчина увидел женщину через бинокль.

Выяснилось, что женщина шла домой и решила сократить путь через болото.  Когда она зашла в болото, примерно в 10 метрах от берега поняла, что выбраться не может. 

В 14-21 работниками МЧС 60-летняя женщина была обнаружена и извлечена на берег. Ее передали бригаде скорой помощи. После осмотра в медицинской помощи она не нуждалась.
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