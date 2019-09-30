Не поверите! В Минске женщина чуть не погибла, увязнув в болоте

30 сентября 2019 года в 13-58 спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что в болотистой местности человек просит о помощи.





Примерный ориентир – улица Оловникова, 14 (напротив) в сторону акватории реки Свислочь. Мужчина увидел женщину через бинокль.





Выяснилось, что женщина шла домой и решила сократить путь через болото. Когда она зашла в болото, примерно в 10 метрах от берега поняла, что выбраться не может.





В 14-21 работниками МЧС 60-летняя женщина была обнаружена и извлечена на берег. Ее передали бригаде скорой помощи. После осмотра в медицинской помощи она не нуждалась.



