Не поверите! В Минске женщина чуть не погибла, увязнув в болоте
Застрявшую в болоте женщину увидел в бинокль минчанин. Это ее и спасло.
30 сентября 2019 года в 13-58 спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что в болотистой местности человек просит о помощи.
Примерный ориентир – улица Оловникова, 14 (напротив) в сторону акватории реки Свислочь. Мужчина увидел женщину через бинокль.
Выяснилось, что женщина шла домой и решила сократить путь через болото. Когда она зашла в болото, примерно в 10 метрах от берега поняла, что выбраться не может.
В 14-21 работниками МЧС 60-летняя женщина была обнаружена и извлечена на берег. Ее передали бригаде скорой помощи. После осмотра в медицинской помощи она не нуждалась.
17:01 30/09/2019