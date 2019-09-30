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В Минске появился бот - подсказывает, когда придет автобус

В Telegram появился бот «Минск Транспорт», который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в столице.

Пользоваться ботом просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.

Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом – в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.

Кажется, сервис работает корректно. Бот не имеет отношения к «Минсктрансу», его сделал пользователь Telegram, который объяснил TUT.BY, что сначала сделал бот для Бреста, где живет, а когда появились положительные отзывы, решил сделать аналог и для Минска.
Источник: ej.by
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