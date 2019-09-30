МВД рассказало о подробностях похищения девушки в Бресте

Он рассказал о том, что во дворе жилого дома по улице Московской молодой человек затолкал девушку в багажник автомобиля "Фольксваген Джета" темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.





На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен специальный план "Перехват", сообщает МВД





В 8:45 на линию 102 позвонила девушка, которая сообщила, что находится в багажнике автомобиля "Фольксваген Джета", которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль она не знает, но сообщила сотрудникам милиции данные водителя.





Все наряды милиции были ориентированы на поиски автомобиля. Оперативники Жабинковского и Московского РОВД Бреста в деревне Бусни Жабинковского района был обнаружили автомобиль, а позже пареня,1990 г.рождения жителя Кобринского района, и девушку, 1998 г.рождения, брестчанку, работницу одного из банковских учреждения облцентра.









Брестчанка рассказала сотрудникам милиции, что молодой человек вытащил ее из багажника за остановку, где несколько раз ударил битой по голове.





В настоящее время парень задержан, а девушка госпитализирована с травмой головы в больницу.











