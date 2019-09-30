По состоянию на конец сентября 2019 года карту поляка получили почти 140 тысяч граждан Беларуси: 131 770 человек получило карту поляка в Беларуси, 5376 белорусов сдали экзамен на карту в польском Белостоке, ещё 1,5 тысячи заявлений находятся на рассмотрении.





Карту поляка начали выдавать в 2008 году. За первые 8 лет в Беларуси карту получили 75 тысяч человек, а в последние 3 года уже более 55 тысяч.





Тенденция признания себя поляком среди граждан Беларуси ускорилась с 2016 года, когда в Польше были приняты существенные поправки в закон о Карте Поляка.





К уже существовавшим правилам о получении бесплатной визы в Евросоюз добавилось сладкое новшество в виде выдачи денежного пособия обладателям карты поляка, кто решит переехать в Польшу.





Из-за большого количество желающих специально и только для белорусов с конца 2017 поляки ввели возможность получить карту поляка в Белостоке в Польше, а не только по месту жительства.









При всём том ажиотаже на получение карты поляка, который существует в Беларуси, ещё многим (милиция, военные, госслужащие) местные власти запрещают обращаться за получением подобных льготных карт, выдаваемых другими государствами.