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Невероятно! Около 140 тысяч белорусов получили карту поляка и это не предел

Белорусы активнее стали получать карту поляка, за последние 3 года её получило более 40% от всех заявителей из 11 лет существования такой карты.

Невероятно! Около 140 тысяч белорусов получили карту поляка и это не предел
По состоянию на конец сентября 2019 года карту поляка получили почти 140 тысяч граждан Беларуси: 131 770 человек получило карту поляка в Беларуси, 5376 белорусов сдали экзамен на карту в польском Белостоке, ещё 1,5 тысячи заявлений находятся на рассмотрении.

Карту поляка начали выдавать в 2008 году. За первые 8 лет в Беларуси карту получили 75 тысяч человек, а в последние 3 года уже более 55 тысяч.

Тенденция признания себя поляком среди граждан Беларуси ускорилась с 2016 года, когда в Польше были приняты существенные поправки в закон о Карте Поляка. 

К уже существовавшим правилам о получении бесплатной визы в Евросоюз добавилось сладкое новшество в виде выдачи денежного пособия обладателям карты поляка, кто решит переехать в Польшу.

Из-за большого количество желающих специально и только для белорусов с конца 2017 поляки ввели возможность получить карту поляка в Белостоке в Польше, а не только по месту жительства.


При всём том ажиотаже на получение карты поляка, который существует в Беларуси, ещё многим (милиция, военные, госслужащие) местные власти запрещают обращаться за получением подобных льготных карт, выдаваемых другими государствами.
Источник: euroby.info
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