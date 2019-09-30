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Как в аду: посмотрите на ночной пейзаж по-светлогорски

"Фантастические" ночные пейзажи - неотъемлемая часть светлогорских реалий.

Завод беленой целлюлозы, который, по сути, так и не стал еще предприятием, поскольку имеет много недостатков, тем не менее работает по ночам и пугает жителей города.

Правозащитница и экологическая активистка Елена Маслюкова поместила на своей странице в фейсбуке фотографии, от созерцания которых по коже начинают ползать мурашки...

"Пока все добрые люди спят, завод беленой целлюлозы продолжает делать свои черные дела. И это технологии XXI века? 

Жители Якимовой Слободы и Светлогорска периодически, от всего сердца, искренне и много, получают "порций чистого и свежего воздуха". 

Уже почти два года ведутся попытки запустить завод, почти два года разрабатываются методики измерений метилмеркаптанов, почти два года бесконтрольной работы, почти два года отравления населения и всего живого вокруг? 

И так бывает по ночам... Это просто жуть, как в фильмах ужасов", - пишет активистка.
Источник: spring96.org
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