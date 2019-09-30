Как в аду: посмотрите на ночной пейзаж по-светлогорски

Завод беленой целлюлозы, который, по сути, так и не стал еще предприятием, поскольку имеет много недостатков, тем не менее работает по ночам и пугает жителей города.





Правозащитница и экологическая активистка Елена Маслюкова поместила на своей странице в фейсбуке фотографии, от созерцания которых по коже начинают ползать мурашки...





"Пока все добрые люди спят, завод беленой целлюлозы продолжает делать свои черные дела. И это технологии XXI века?





Жители Якимовой Слободы и Светлогорска периодически, от всего сердца, искренне и много, получают "порций чистого и свежего воздуха".





Уже почти два года ведутся попытки запустить завод, почти два года разрабатываются методики измерений метилмеркаптанов, почти два года бесконтрольной работы, почти два года отравления населения и всего живого вокруг?





И так бывает по ночам... Это просто жуть, как в фильмах ужасов", - пишет активистка.







