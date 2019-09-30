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Oops! А тепло-то не у всех. Почему у некоторых минчан не греют батареи?

Работы по включению отопления в жилых домах Минска завершены 28 сентября

Как сообщили агентству «Минск-Новости» в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», подача теплоснабжения осуществлялась согласно графику в течение 5 дней. 

Но с 24 сентября от горожан поступило 14 063 заявки по поводу проблем с отоплением. В основном они были связаны с развоздушиванием батарей.

— По состоянию на 9 часов 30 сентября в работе оставалась 4 331 заявка. По ним оперативно проводятся необходимые мероприятия. В течение 5 дней планируем завершить развоздушивание систем отопления. Не более чем за 10 дней — работы по наладке систем регулирования, — отметила начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко.


Специалист обратила внимание, что в связи с потеплением наметился рост числа жалоб на то, что батареи плохо греют.

— Некоторые жители даже утверждали, что у них отключили отопление. Дело в том, что при 10 градусах за окном система отопления работает в режиме протапливания. Этого достаточно, чтобы поддерживать в жилых помещениях соответствующую социальным стандартам температуру. Вместе с тем, если радиаторы остаются холодными, нужно обращаться в жилищные службы, которые выполнят развоздушивание, — пояснила Гридюшко.
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