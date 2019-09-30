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Аномальный снегопад в Канаде: движение парализовано, самолеты не летают, школы закрыты

Аномальный снегопад в Канаде привел к многочисленным авариям на дорогах.



Так, в городе Калгари произошло более 170 ДТП, в которых пострадали почти полтора десятка человек. 

Из-за непогоды отменены все авиарейсы. 

Во власти снежного шторма провинция Альберта находится уже третьи сутки. В некоторых районах сугробы уже достигают метра. По улицам люди передвигаются по пояс в снегу. 

Заметает дома местных жителей, и выйти из помещения – проблема: из-за заносов двери открываются с трудом.

Из-за снега школы в южной части провинции Альберта закрыты.


Власти просят водителей без крайней необходимости не выезжать на своих машинах из поселков. 

Специалисты говорят, что в этих местах снег выпадает обычно в конце октября, передает Мир24.
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