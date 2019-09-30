Аномальный снегопад в Канаде: движение парализовано, самолеты не летают, школы закрыты
Аномальный снегопад в Канаде привел к многочисленным авариям на дорогах.
Так, в городе Калгари произошло более 170 ДТП, в которых пострадали почти полтора десятка человек.
Из-за непогоды отменены все авиарейсы.
Во власти снежного шторма провинция Альберта находится уже третьи сутки. В некоторых районах сугробы уже достигают метра. По улицам люди передвигаются по пояс в снегу.
Заметает дома местных жителей, и выйти из помещения – проблема: из-за заносов двери открываются с трудом.
Из-за снега школы в южной части провинции Альберта закрыты.
Власти просят водителей без крайней необходимости не выезжать на своих машинах из поселков.
Специалисты говорят, что в этих местах снег выпадает обычно в конце октября, передает Мир24.
10:46 30/09/2019