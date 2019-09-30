







Так, в городе Калгари произошло более 170 ДТП, в которых пострадали почти полтора десятка человек.





Из-за непогоды отменены все авиарейсы.





Во власти снежного шторма провинция Альберта находится уже третьи сутки. В некоторых районах сугробы уже достигают метра. По улицам люди передвигаются по пояс в снегу.





Заметает дома местных жителей, и выйти из помещения – проблема: из-за заносов двери открываются с трудом.





Из-за снега школы в южной части провинции Альберта закрыты.









Власти просят водителей без крайней необходимости не выезжать на своих машинах из поселков.



