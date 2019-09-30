Все-таки будет. В Минске появится IMAX-кинотеатр





На протяжении последних нескольких лет то и дело шли разговоры о том, что первый IMAX-кинотеатр в стране будет в ТРЦ Palazzo на Тимирязева. Потом какое-то время информация об открытии IMAX висела также на сайте строящегося ТРЦ «Мега» в Каменной Горке.





Но он расположится в другом месте. Как рассказали TUT.BY несколько информированных источников, IMAX расположится в ТРЦ Green City возле метро «Каменная Горка».





— Более того, у компании «ЕвроСтэпГрупп», которая управляет Green City, есть лицензия на использование технологии IMAX на всей территории Беларуси, — добавил один из собеседников портала.





Каким будет кинотеатр и когда он откроется

Для размещения кинотеатра к торговому центру пристроят примыкающее здание площадью около 15 тысяч квадратных метров. Это позволит создать в Беларуси кинотеатр с самым большим IMAX-кинозалом в СНГ. Высота экрана там будет сопоставима с высотой семиэтажного дома, ширина — более 30 метров. В зале будет примерно 500 мест.





— А еще минский IMAX станет одним из самых технологичных в СНГ, потому что в нем установят систему GT Laser, которой оснащены только два кинотеатра в Москве. Это обеспечит еще более четкую картинку и контрастность, — рассказал один из источников.





Появится же такой кинотеатр примерно через два года. Сейчас проект пристройки к Green City находится на завершающей стадии подготовки. Автор проекта — один из заслуженных архитекторов Беларуси.





В Green City не опровергли эту информацию, но пока воздержались от комментариев.









Что такое IMAX

IMAX — общее название для форматов съемки, обработки и показа фильмов. С их помощью изображение получается более ярким и контрастным, а фильм — зрелищным.





Залы для IMAX заметно отличаются от стандартных кинозалов. Экран во всю стену там не просто больше обычного — его края выходят за границы поля зрения зрителей. При этом картинка заполняет весь экран от потолка до пола: так изображение получается на 26% больше, чем в стандартных кинозалах.





Еще одна особенность IMAX — звук, который тоже является частью технологии. Динамики там установлены по всему кинозалу на равном расстоянии друг от друга, чтобы получить объемное звучание. Благодаря этому уровень громкости одинаковый, где бы вы ни сидели.





Отметим, что в IMAX-кинотеатрах можно посмотреть не все фильмы. В этом формате снимают наиболее зрелищное кино и, как правило, его сначала показывают в IMAX-залах, а потом во всех остальных.





Технология IMAX разработана в Канаде. Сейчас в мире работает около тысячи таких кинотеатров. В России — около 50, в Украине — около пяти.





Напомним, ТРЦ Green City открылся в 2017 году. Им управляет компания «ЕвроСтэпГрупп», подконтрольная совладельцу Технобанка Игорю Курачу.





В торговом центре в числе прочего работают такие магазины, как Zara, Mango, Reserved, New Yorker. Идут переговоры с H&M.