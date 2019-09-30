Порыбачил: мужчина выпал из лодки и застрял в камышах





Инцидент произошел в воскресенье. Сообщение о том, человек выпал из лодки и не может выбраться из камышей на озере возле деревни Пески, поступило в Березовский РОЧС в 11:01.





На место происшествия прибыли сотрудники подразделения пожарной аварийно-спасательной части №2 Белоозерска. В заболоченном месте на расстоянии примерно 120 метров от берега в камышах они обнаружили мужчину, который просил о помощи.





Работники МЧС доставили пострадавшего 1946 года рождения на берег. Его осмотрели прибывшие медики, с диагнозом "общее переохлаждение" мужчина был госпитализирован.







