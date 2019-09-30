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Порыбачил: мужчина выпал из лодки и застрял в камышах

Пенсионер застрял на заболоченном участке вблизи озера Черное в Березовском районе


Инцидент произошел в воскресенье. Сообщение о том, человек выпал из лодки и не может выбраться из камышей на озере возле деревни Пески, поступило в Березовский РОЧС в 11:01.

На место происшествия прибыли сотрудники подразделения пожарной аварийно-спасательной части №2 Белоозерска. В заболоченном месте на расстоянии примерно 120 метров от берега в камышах они обнаружили мужчину, который просил о помощи.

Работники МЧС доставили пострадавшего 1946 года рождения на берег. Его осмотрели прибывшие медики, с диагнозом "общее переохлаждение" мужчина был госпитализирован.
Источник: sputnik.by
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