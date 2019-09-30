Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира





Наступающий год будет уже 5780-м с тех пор, как Бог создал Адама и Еву.





Иудейский Новый год отмечают два дня. Этот праздник считается одновременно днем суда, когда Всевышний взвешивает поступки людей и определяет судьбу каждого на предстоящий год. Важнейшая заповедь праздника - слушать, как трубят в специальный бараний рог - шофар, что символизирует коронацию Бога как правителя Вселенной.





Во время новогодних трапез иудеи соблюдают обычаи, которые символизируют желание удостоиться доброго нового года - например, принято макать хлеб и яблоки в мед.