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Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира

В воскресенье с заходом солнца приверженцы иудаизма начали отмечать новый год от сотворения мира, который в иудейском календаре известен под названием Рош а-Шана.


Наступающий год будет уже 5780-м с тех пор, как Бог создал Адама и Еву.

Иудейский Новый год отмечают два дня. Этот праздник считается одновременно днем суда, когда Всевышний взвешивает поступки людей и определяет судьбу каждого на предстоящий год. Важнейшая заповедь праздника - слушать, как трубят в специальный бараний рог - шофар, что символизирует коронацию Бога как правителя Вселенной.

Во время новогодних трапез иудеи соблюдают обычаи, которые символизируют желание удостоиться доброго нового года - например, принято макать хлеб и яблоки в мед.
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