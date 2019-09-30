За время пробного патрулирования на шоссе Таллинн-Рапла на превышении попались 19 водителей, 17 из них был предложен вариант так называемой успокоительной остановки. Одним из условий подобного наказания является отсутствие нарушений. При превышении скорости до 20 км/ч предлагается остановка в 45 минут, до 40 км/ч – 60 минут. На такое наказание согласились 10 водителей.





Больше всего водителей раздражает то, что они должны тратить свое время на составление протокола в полицейском автомобиле. Мы подумали, а почему бы не штрафовать временем, а не деньгами, рассказывает советник по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс.





Метод успокоительных остановок работает в тестовом режиме. Полицейские собираются проводить подобные рейды в течение нескольких недель.