В Эстонии вместо штрафов за превышение скорости наказывают успокоительной стоянкой
На 32-м километре Раплаского шоссе утром в четверг был установлен экран. На нем нарушители скоростного режима могли видеть, сколько времени им придется ждать, прежде чем они смогут продолжить поездку. Полицейские предлагали водителям, превысившим скоростной режим, либо заплатить штраф, либо постоять на обочине.
За время пробного патрулирования на шоссе Таллинн-Рапла на превышении попались 19 водителей, 17 из них был предложен вариант так называемой успокоительной остановки. Одним из условий подобного наказания является отсутствие нарушений. При превышении скорости до 20 км/ч предлагается остановка в 45 минут, до 40 км/ч – 60 минут. На такое наказание согласились 10 водителей.
Больше всего водителей раздражает то, что они должны тратить свое время на составление протокола в полицейском автомобиле. Мы подумали, а почему бы не штрафовать временем, а не деньгами, рассказывает советник по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс.
Метод успокоительных остановок работает в тестовом режиме. Полицейские собираются проводить подобные рейды в течение нескольких недель.
09:13 30/09/2019