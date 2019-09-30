«Олимпиадное движение настолько выродилось, что без административного ресурса уже давно бы сошло на нет», — пишет Владислав Лупаков на сайте «Брестской газеты»





«Самая большая ложь олимпиад – преподнесение их в качестве примера индивидуализации обучения и раскрытия одаренности, — считает педагог. — Пример, скажем так, крайний и нетипичный. Учитель не столько ради самих дарований данного ученика, сколько ради собственной славы выбирает того, кто ему выгоден. И дает ему сверх положенного. Остальным – подвинуться. Да и немногие одаренные дети по определению могут участвовать в олимпиадах выше школьного уровня, но лишь те, на кого сделана ставка».





Во все века приличным для учителя было уделять подчеркнутое внимание тем, кто без его помощи испытывает трудности. Это, действительно, служение детям и своей профессии. С талантливыми заниматься тоже стоит. Но, когда учитель из собственных соображений ловит выгоду с одними учениками за счет других, все это, по-моему, нравственно мелко, отмечает автор.





«Ради призового места увлеченный олимпиадами педагог однозначно делает ставку на ученика, которому родители и так дали больше всех. Но пренебрегает высокомотивированными школьниками, непосредственно нуждающимися в его помощи. Пусть много восторженных статей пишут в СМИ про успехи учеников на олимпиадах, но лично я считал и считаю сами олимпиады в сегодняшнем виде явлением педагогически ущербным (хотя за сами чьи-то успехи могу где-то и порадоваться), — пишет педагог.





В олимпиадах школьного уровня участвуют все желающие, здесь действует принцип «главное не победа, а участие» (хотя победа сама по себе остается приятной). На последующих этапах – районном, областном, республиканском – вперед выдвигаются рассуждения о престиже школы, района, области.





«Ничего не имею против престижа, но это уже не собственно педагогическая проблема. И вряд ли школе на ней стоит сильно «заморачиваться». Тем более что на общий психологический фон учебного заведения и знания остальных учеников олимпиадные показатели не влияют абсолютно никак. Это что-то сродни игре в прятки: поиграли, разошлись, новый день – новые заботы», — сравнивает Владислав Лупаков.









По его мнению, олимпиадное движение зашло в исторический тупик. Его нравственный кризис налицо. А причина чисто педагогическая: перепутаны цель и средство.





Для учебного заведения олимпиады – это лишь одно из средств активизации познавательной деятельности обучаемых, да и то при трезвом отношении, но не самоцель.





Попытки административного принуждения к пассионарности, включая олимпиадную, – это очень большая глупость.





Любой конкурс имеет смысл лишь при условии добровольного участия и личного приятия его условий. Учителей почему-то укоряют за итоги олимпиад, хотя для начала было бы нелишне поинтересоваться у каждого из них, считает ли он себя участником олимпиадного движения.





«Вообще, мания призовых мест в современном образовании достигла угрожающих размеров, — отмечает автор комментария. — Если ребенок или учитель «хватают звезды», может, это и неплохо. А что плохого, если человек не гонится за вершинами, но ему достаточно быть просто самим собой? Неужели за это еще нужно оправдываться?»





Сегодня республиканская олимпиада – это главный тормоз развития школы — таков вывод педагога. Он считает, что необходима политическая воля, «направленная на коренной пересмотр этого проекта. О сворачивании его речь не идет».