— Как только начинают политики вмешиваться в жизнь церкви, все идет наперекосяк. Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей. Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию, — заявил глава БПЦ.





Он рассказал о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, у которого он поинтересовался, хочет ли католическая церковь Беларуси провозгласить автокефалию, на что архиепископ-митрополит ответил отказом.





— Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси. Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии, — заявил митрополит Павел.









Глава БПЦ также сообщил, что постановление о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Беларуси ограничивает возможности церкви.





— У нас существует сегодня постановление Совета Министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого, — считает Патриарший Экзарх всея Беларуси.





В Белорусский экзархат входят 15 епархий и более 1,6 тысячи приходов, а также 35 монастырей и более двух тысяч священнослужителей и диаконов.

