Видеофакт: 57-летний человек-паук покорил очередной небоскреб

Известный французский скалолаз Ален Робер в субботу, 28 сентября, поднялся на небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне. Он покорил 154-метровое здание всего за полчаса. За спортсменом наблюдали люди на улице, которые фотографировали подъем, пишет «Европейская правда»





Когда француз спустился на землю, его задержала полиция. Робер не имел разрешения на подъем. По словам правоохранителей, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности. Кроме того, по мнению полиции, француз должен нести ответственность за нарушение нормы закона о неприкосновенности частного жилища.









Ален Робер устраивает такие акции по всему миру, начиная с 1994 года. В частности, он поднимался на небоскреб «Бурдж Халифа» в городе Дубай и на Эйфелеву башню. В августе этого года Робер взобрался на небоскреб в Гонконге и развернул баннер с флагами Китая и Гонконга и призывом к пониманию. На этот раз мотивов акции он не объявлял.