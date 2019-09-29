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Минздрав отказался запрещать смену пола

Министерство здравоохранения Беларуси ответило отказом на обращение пролайферов с просьбой запретить операции по смене пола.

Письмо из минздрава, подписанное замминистра Дмитрием Пиневичем, сайту Katolik.life переслали его читатели.

– Наличие тех или иных половых органов не может определять ту или иную половую принадлежность. Человек может родиться без внешних половых органов или с наличием и мужских, и женских органов одновременно, или лишиться первичных и вторичных половых признаков при жизни, – сказано в ответе.

В Минздраве отметили, что оказание медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, в том числе расстройствами половой идентификации, совершается в соответствии с клиническим протоколом. По закону, изменение и коррекция половой принадлежности проводится в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетнего пациента при наличии медицинских показаний на основе решения специальной комиссии.


– По законодательству, гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право участвовать в политических процессах и в этом же возрасте подлежит призыву в армию и получает право на использование оружия. Поскольку вопрос изменения половой принадлежности относится в большей степени к индивидуальному явлению, то устанавливать более высокий возраст для операций по изменению пола не имеет под собой рациональной обоснованности, – отмечено в письме.

В Минздраве подчеркнули свою позицию:

– Главный критерий транссексуализма – это половое самосознание, которое у любого человека формируется в возрасте до пяти лет. Определение пола – явление субъективное и не может диктоваться окружающими людьми.
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