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Metallica отменила тур по Австралии и Новой Зеландии из-за состояния вокалиста

Джеймсу Хетфилду пришлось снова проходить курс реабилитации.

Состояние Джеймса Хетфилда из "Металлики" ухудшилось / wilipedia.org

Культовая группа Metallica отложила на неопределенный срок концертный тур по Австралии и Новой Зеландии. Причиной решения стало состояние вокалиста группы Джеймса Хетфилда.

«Как многим из вас вероятно известно, наш брат Джеймс борется с зависимостью много лет. Сейчас ему, к несчастью, пришлось вернуться к программе лечения и снова работать над своим восстановлением», - говорится в сообщении в Twitter группы. 

Музыканты заверили, что намерены провести тур в регионе, когда это позволит расписание и здоровье Хетфилда. Средства за все купленные билеты будут возвращены. 


Хетфилд борется с алкоголизмом не первый год. Он проходил курс реабилитации еще в начале двухтысячных, во время записи альбома St. Anger. Тогда музыкант сократил своё участие в процессе записи и вернулся в студию для завершения диска через одиннадцать месяцев после курса.
Источник: unian.net
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