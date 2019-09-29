Объявления о трудоустройстве за границей больше не надо согласовывать с МВД
С 1 октября в Беларуси не надо будет согласовывать информационные объявления о трудоустройстве за пределами Беларуси. Это предусмотрено указом № 326 «О совершенствовании лицензирования», сообщает пресс-служба МВД.
Согласно действующему законодательству, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами Беларуси граждан.
Заниматься таким видом деятельности вправе только зарегистрированные в стране юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Источник: dev.by
15:58 29/09/2019