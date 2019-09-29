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Объявления о трудоустройстве за границей больше не надо согласовывать с МВД

С 1 октября в Беларуси не надо будет согласовывать информационные объявления о трудоустройстве за пределами Беларуси. Это предусмотрено указом № 326 «О совершенствовании лицензирования», сообщает пресс-служба МВД.

Согласно действующему законодательству, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами Беларуси граждан.

Заниматься таким видом деятельности вправе только зарегистрированные в стране юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Источник: dev.by
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