Согласно действующему законодательству, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами Беларуси граждан.





Заниматься таким видом деятельности вправе только зарегистрированные в стране юридические лица и индивидуальные предприниматели.