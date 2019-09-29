Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора
Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора Стрелявший ранил еще семь человек, включая пятерых полицейских.
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщает государственное новостное агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Мекки, передает РБК.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм отправился в гости в провинцию Джидда к своему знакомому. Там у телохранителя короля произошел словесный конфликт еще с одним гостем по имени Мамду.
По данным агентства, после ссоры Мамду покинул дом, а через некоторое время вернулся туда с огнестрельным оружием, открыв беспорядочный огонь по всем находившимся в здании. В результате аль-Фагм получил серьезное ранение и позднее скончался в больнице. Брат хозяина и служитель дома филиппинского происхождения получили ранения. Они в стабильном состоянии находятся в больнице.
По прибытии сотрудников правоохранительных органов стрелявший отказался сдаться и открыл огонь по полицейским. Пятеро сотрудников правопорядка получили ранения, прежде чем стрелявший был ликвидирован.
Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет. До работы с действующим королем Саудовской Аравии он на протяжении десяти лет охранял его единокровного брата короля Абдаллу.
15:57 29/09/2019