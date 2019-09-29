"Раскопки в каменном карьере концлагеря Бухенвальд должны дать новую информацию о наличии возможных тоннелей или пещер в известняке горы Эттерсберг. Об этом сообщили немецкий телеканал MDR, Земельное ведомство по охране памятников и археологии Тюрингии (TLDA) и Фонд "Мемориальные комплексы Бухенвальд и Дора-Миттельбау" в Веймаре".





В мемориальном комплексе Бухенвальд надеются, что благодаря раскопкам будут найдены новые данные об истории концлагеря или же на долгое время утихнут непрекращающиеся домыслы о наличии кладов, отметил заместитель руководителя мемориального комплекса Филипп Нойманн-Тайн. С 1990-х годов так называемые черные археологи не дают покоя историкам и специалистам по защите исторических памятников, пишет издание.





"Согласно воспоминаниям заключенных, в концлагере не было ни одного дня, когда бы люди не умирали от ужасно тяжелой работы или их не убивали охранники-эсэсовцы. К раскопкам побудило расследование, проведенное телеканалом MDR. Согласно нему, на аэроснимке 1945 года видно, что помимо двух известных тоннелей в каменном карьере могли вестись дополнительные каменоломные работы. В двух обнаруженных американской армией в конце апреля 1945 года тоннелях находилось награбленное нацистами имущество, речь идет о тоннах золота и серебра, в том числе из Освенцима, которые затем якобы были отправлены через Франкфурт-на-Майне в США и Англию. К тому же, существует сомнительный чертеж, сделанный, возможно, в 1946 году, на котором отмечены еще шесть тоннелей или бункеров", - говорится в статье.









"Действительно ли внутри горы есть награбленное имущество, неясно. Согласно имеющимся данным, возможно также, что в тоннелях находятся документы Главного оперативного управления СС, переехавшего из Берлина в Бухенвальд", - отмечает издание.



