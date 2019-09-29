Прототип корабля Starship на стартовой площадке в городке Бока Чика в Техасе. 28 сентября 2019 года Loren Elliott / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Презентация, которая транслировалась онлайн, прошла 29 сентября на космической стартовой площадке в штате Техас, пишет "Медуза"

Как утверждают в SpaceX, корабль сможет перевозить до ста человек и груз, став основой для колонизации Луны и Марса. Компания также назвала свой корабль «самой мощной ракетой в истории».





У ракеты две ступени — ускоритель Super Heavy и часть, в которую входит сам Starship. Масса корабля составила 120 тонн (Маск надеется еще немного ее уменьшить), а длина — 50 метров.

Маск объявил, что Starship впервые полетит через 1–2 месяца: корабль поднимется примерно на 20 километров и через некоторое время приземлится обратно. «Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев», — добавил глава SpaceX, оговорившись, что эти сроки зависят от успешности продолжающейся работы над ракетой.





Starship Update SpaceX

В ходе презентации глава SpaceX также порассуждал о необычной внешности своего корабля — ракеты из блестящей нержавеющей стали, прикрытой тонким слоем огнеупорной прозрачной керамики. По словам предпринимателя, он «влюблен» в сталь: «Все думают — „сталь же тяжелая“. Нет! Вообще-то это самая легкая конструкция. Использование стали — это вообще лучшее производственное решение во всей этой штуке. Нержавеющая сталь марки 301 при сверхнизких температурах сохраняет ту же прочность, что и лучшие композитные материалы или алюминий».



