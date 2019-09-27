



Как отмечается в сообщении организации, жест, при котором большой и указательный пальцы касаются друг друга, а другие пальцы руки растянуты, с начала 1800-х годов в западной культуре ассоциировался со словом «хорошо».





Однако в 2017 году жест приобрел новое значение благодаря мистификации посетителей сайта 4chan, которые начали продвигать его как символ ненависти. Они утверждали, что жест представлял собой буквы «WP» — аббревиатуру словосочетания white power («власть белых»).





Мистификация привела к тому, что символ действительно превратился в инструмент троллинга в кругах праворадикалов, которые начали размещать фотографии с жестом «ОК» в соцсетях. «К 2019 году некоторые лидеры белых расистов, похоже, отказались от иронических или сатирических намерений, стоявших за первоначальной кампанией и использовали этот символ в качестве искреннего выражения белого превосходства», — говорится в описании жеста.





В качестве примера ADL приводит Брентона Тарранта, который убил 51 человека в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче в 2019 году. Таррант использовал этот жест на суде над ним.





Лига особо оговаривается, что из-за сохраняющегося традиционного значения «ОК», человек, использующий этот жест, не может считаться ни участником троллинга, ни расисткой кампании, если нет других доказательств в поддержку этого утверждения.



